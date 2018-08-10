Получите разрешение на строительство без переплат

Наше основное направление- получение разрешение на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию. Подготавливаем: ГПЗУ, инженерные изыскания, архитектурно-градостроительный облик, согласуем с Росавиацией, проектируем, регистрируем документы в ИСОГД.

При проектировании преследуем миссию экономично и в кротчайшие сроки реализовать строительство по ГОСТам и СНиПам, требованиям и правилам.

Стаж сотрудников проектного отдела от 15 лет. Накопленный опыт позволяет решать уникальные задачи, предлагая альтернативные варианты, оптимизируя расходы на будущее строительство.