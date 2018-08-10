Проектируем с 2006 года
С 2018 года специализируемся на получении разрешения на строительство
Получите разрешение на строительство без переплат
за 5 месяцев и смету на строительство в подарок
Подготавливаем проектную документацию, разрабатываем и согласуем АГО, получаем разрешение на магазин, склад, производство и другие объекты
Достигаем результата в комфортные сроки по реальной рыночной цене
Вот почему с нами стоит работать
Наше основное направление- получение разрешение на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию. Подготавливаем: ГПЗУ, инженерные изыскания, архитектурно-градостроительный облик, согласуем с Росавиацией, проектируем, регистрируем документы в ИСОГД.
При проектировании преследуем миссию экономично и в кротчайшие сроки реализовать строительство по ГОСТам и СНиПам, требованиям и правилам.
Стаж сотрудников проектного отдела от 15 лет. Накопленный опыт позволяет решать уникальные задачи, предлагая альтернативные варианты, оптимизируя расходы на будущее строительство.
Всегда на связи
Ответим на любые вопросы
24/7консультация
бесплатно
ПОЛУЧИМ ДОКУМЕНТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ
РЕШАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ ЧЕТКИЕ ПРИНЦИПЫ:
- Клиент всегда на первом месте, поэтому консультируем даже в выходные
- Работаем на результат- получим документы для строительства и введем объект в эксплуатацию
- Доведем работы до конца, сможем найти выход даже из сложной ситуации.
Разрешение на строительстводля любых объектов
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Сбор документов в соответствии с кодексом
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Проверка документов
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Устранение замечаний ИСОГД
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Подача документов
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Получение разрешения на строительство
Градостроительный план земельного участкадля любых объектов
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Предварительный ГПЗУ
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Градостроительная проработка участка
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Составление дорожной карты
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Устранение обременений и неточностей
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Взимодействие с исполнителем
АГО (архитектурно-градостроительный облик)для любых объектов
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Составление технического задания
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Разработка буклета АГО
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Согласование с архитектурой
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Корректировка облика АГО
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Получение свидетельства о согласовании
Ввод объекта в эксплуатациюдля любых объектов
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Выезд на объект для осмотра
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Устранение отхождений от проекта
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Подготовка документов для ввода объекта
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Сопровождение при выездной проверке
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Получение ввода объекта в эксплуатацию
Регистрация документов в ИСОГДдля любых объектов
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Проверка и анализ комплектности документов
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Корректировка документов
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Регистрация документов в ИСОГД
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Взаимодействие с регистратором, устранение замечаний
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Получение постоянного номера ИСОГД
Всеуслуги
Наши работы и проекты
Одинцовский район
Продуктовый магазин
- Получение ГПЗУ,
- Подготовка топографической съемки;
- Согласование с аэродромом внуково;
Истринский район
Гостиница
- Получение Согласования с ЦентрНедр;
- Подготовка отчета по геодезическим изысканиям;
- Подготовка проектной документации стадии «П»:
Долгопрудный
Склад
- Подготовка Топографической сьемки земельного участка;
- Подготовка проекта стадии «П»;
- (СПОЗУ) схема планировочной организации территории.
Мытищинский район
Склад
- Добавление дополнительного ВРИ;
- Подготовка топографической съемки;
- Подготовка технического отчета по результатам изысканий.
Ступинский район
Склад
- Добавление дополнительного ВРИ;
- Устранение наложения земельного участка;
- Согласования строительства в зоне санитарной охраны
Раменский район
Склад
- Подготовка топографической съемки;
- Геологические изыскания с бурением 3х скважин по 6 метров;
- Подготовка проекта.
Наша задача - дать заказчику больше, чем указано в договоре
Изначальным направлением команды было получение разрешительной документации на жилые индивидуальные дома, дачи. Динамично развиваясь, мы набирали практический опыт, решали сложные и уникальные задачи, увеличивая круг знакомств в гос. органах.
Например, помогли получить разрешение на строительство логистического комплекса площадью более 6000м2, фактически построенного и с увеличенной максимально возможной площадью застройки относительно ГПЗУ.
Сейчас наше профильное направление — получение документов для нежилого строительства: разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию складов, магазинов, производств, офисных и торговых центров.
Реализуемые объекты расположены преимущественно на территории Московской области. При этом, проектируем для всех регионов Российской Федерации.
Команда укомплектована специалистами с профильным образованием и практическим опытом, благодаря чему, своими силами подготавливаем весь комплекс документов.
5 правил, благодаря которым нас рекомендуют
Выполненныепроекты на карте
Наши клиентыи что они о нас говорят
Благодарю за оказанные услуги в области проектирования.
Разработка проекта «Производственно-складской комплекс» в городе Пушкино и содействие в получении разрешения выполнены точно в срок и на высшем уровне.
Более того, Виктор Ланков помогал решать задачи, не входящие в договорные обязательства без доплаты!
Выражаю благодарность коллективу, и лично Виктору, который непосредственно занимался моим вопросом (разрешение на строительство склада).
Все сделали быстро, лишних денег никто не просил. Желаю процветания.
Весь объем работ выполнен на высшем уровне и ранее оговоренных сроков. В рамках сотрудничества кроме узкоспециализированных задач были решены вопросы, не входящие напрямую в зону компетенций наших партнеров. Это важнейший показатель клиентоориентированности и гибкости в бизнесе.
Выражаю благодарность компании RNS50 за оперативную подготовку рабочей документации и ввод в эксплуатацию объекта.
Особую благодарность выражаю Виктору Ланкому за огромное терпение и выдержку