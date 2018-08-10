Проектируем с 2006 года

С 2018 года специализируемся на получении разрешения на строительство

Получите разрешение на строительство без переплат

за 5 месяцев и смету на строительство в подарок

Подготавливаем проектную документацию, разрабатываем и согласуем АГО, получаем разрешение на магазин, склад, производство и другие объекты

 

Приятные цены

Получаете хорошую цену за счет оптимизации расходов на оплату офиса и зарплаты сотрудников

Минимальные сроки

Срок получения документов минимальный благодаря налаженному взаимоотношению с гос. органами

Поддержка 7/24

Ежемесячный отчет о проделанной работе, чтобы вы знали как продвигается работа

Гарантия успеха

Накопленный опыт позволяет решить даже самые сложные задачи. Доведем объект до результата

Достигаем результата в комфортные сроки по реальной рыночной цене

Вот почему с нами стоит работать

 

Наше основное направление- получение разрешение на строительство (реконструкцию) и ввод объекта в эксплуатацию. Подготавливаем: ГПЗУ, инженерные изыскания, архитектурно-градостроительный облик, согласуем с Росавиацией, проектируем, регистрируем документы в ИСОГД.

При проектировании преследуем миссию экономично и в кротчайшие сроки реализовать строительство по ГОСТам и СНиПам, требованиям и правилам.

Стаж сотрудников проектного отдела от 15 лет. Накопленный опыт позволяет решать уникальные задачи, предлагая альтернативные варианты, оптимизируя расходы на будущее строительство.

Всегда на связи

Ответим на любые вопросы

24/7консультация

бесплатно

ПОЛУЧИМ ДОКУМЕНТЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЮ НЕЖИЛЫХ ОБЪЕКТОВ

РЕШАЕМ УНИКАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗЛИЧНОЙ СЛОЖНОСТИ, ПОТОМУ ЧТО У НАС ЕСТЬ ЧЕТКИЕ ПРИНЦИПЫ:

  1. Клиент всегда на первом месте, поэтому консультируем даже в выходные
  2. Работаем на результат- получим документы для строительства и введем объект в эксплуатацию
  3. Доведем работы до конца, сможем найти выход даже из сложной ситуации.

Разрешение на строительство

для любых объектов
от 40 / т.р.
  • Сбор документов в соответствии с кодексом
  • Проверка документов
  • Устранение замечаний ИСОГД
  • Подача документов
  • Получение разрешения на строительство
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Градостроительный план земельного участка

для любых объектов
от 10 / т.р.
  • Предварительный ГПЗУ
  • Градостроительная проработка участка
  • Составление дорожной карты
  • Устранение обременений и неточностей
  • Взимодействие с исполнителем
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АГО (архитектурно-градостроительный облик)

для любых объектов
от 220 / т.р.
  • Составление технического задания
  • Разработка буклета АГО
  • Согласование с архитектурой
  • Корректировка облика АГО
  • Получение свидетельства о согласовании
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Ввод объекта в эксплуатацию

для любых объектов
от 20 / т.р.
  • Выезд на объект для осмотра
  • Устранение отхождений от проекта
  • Подготовка документов для ввода объекта
  • Сопровождение при выездной проверке
  • Получение ввода объекта в эксплуатацию
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Регистрация документов в ИСОГД

для любых объектов
от 10 / т.р.
  • Проверка и анализ комплектности документов
  • Корректировка документов
  • Регистрация документов в ИСОГД
  • Взаимодействие с регистратором, устранение замечаний
  • Получение постоянного номера ИСОГД
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Всеуслуги

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Наши работы и проекты

Солодовников Архитектурно-строительный облик (АГО) для получения разрешения на магазин

Одинцовский район

Продуктовый магазин

  1. Получение ГПЗУ,
  2. Подготовка топографической съемки;
  3. Согласование с аэродромом внуково;
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ООО ОБОД Сервис Архитектурно-строительный облик (АГО) для получения разрешения

Истринский район

Гостиница

  1. Получение Согласования с ЦентрНедр;
  2. Подготовка отчета по геодезическим изысканиям;
  3. Подготовка проектной документации стадии «П»:
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ООО Курс-Консалтинг Проект

Долгопрудный

Склад

  1. Подготовка Топографической сьемки земельного участка;
  2. Подготовка проекта стадии «П»;
  3. (СПОЗУ) схема планировочной организации территории.
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ИП Фокин Разрешение на строительство склада Мытищинский район

Мытищинский район

Склад

  1. Добавление дополнительного ВРИ; 
  2. Подготовка топографической съемки;
  3. Подготовка технического отчета по результатам изысканий.
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ИП Табельнов Разрешение на строительство склада Раменский район, Ганусовское

Ступинский район

Склад

  1. Добавление дополнительного ВРИ;
  2. Устранение наложения земельного участка;
  3. Согласования строительства в зоне санитарной охраны 
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ИП Ануфриев Склад Раменский район для столярной продукции

Раменский район

Склад

  1. Подготовка топографической съемки;
  2. Геологические изыскания с бурением 3х скважин по 6 метров;
  3. Подготовка проекта.
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Выполненные проектов за последние 2 года
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Довольных компаний
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достижения результата

Наша задача - дать заказчику больше, чем указано в договоре

 

Изначальным направлением команды было получение разрешительной документации на жилые индивидуальные дома, дачи. Динамично развиваясь, мы набирали практический опыт, решали сложные и уникальные задачи, увеличивая круг знакомств в гос. органах.

Например, помогли получить разрешение на строительство логистического комплекса площадью более 6000м2, фактически построенного и с увеличенной максимально возможной площадью застройки относительно ГПЗУ.

Сейчас наше профильное направление — получение документов для нежилого строительства: разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию складов, магазинов, производств, офисных и торговых центров.

Реализуемые объекты расположены преимущественно на территории Московской области. При этом, проектируем для всех регионов Российской Федерации.

Команда укомплектована специалистами с профильным образованием и практическим опытом, благодаря чему, своими силами подготавливаем весь комплекс документов.

5 правил, благодаря которым нас рекомендуют

  • До подписания договора изучаем данные по объекту- берёмся за работу только если уверены в результате
  • Над проектом работает команда-каждый специалист знает нюансы подготавливаемого раздела, благодаря узкой специализации предлагаем альтернативные варианты решения задачи
  • При появлении дополнительных согласований в ходе работ, которые не несут финансовых издержек выполняем без доплат со стороны клиента
  • Консультируем и помогаем решить задачи, возникшие в ходе сотрудничества, но не относящиеся к договору- споры с соседями, конфликты интересов с администрацией, помощь в получении технических условий
  • Экономим деньги заказчика за счет выполняя только необходимые работы, без искусственного увеличения в ходе выполнения договора

Выполненныепроекты на карте

 

Наши клиентыи что они о нас говорят

 
ИП Данилин А.И.

Благодарю за оказанные услуги в области проектирования.
Разработка проекта «Производственно-складской комплекс» в городе Пушкино и содействие в получении разрешения выполнены точно в срок и на высшем уровне.
Более того, Виктор Ланков помогал решать задачи, не входящие в договорные обязательства без доплаты!

ИП Ануфриев Е.М

Выражаю благодарность коллективу, и лично Виктору, который непосредственно занимался моим вопросом (разрешение на строительство склада).
Все сделали быстро, лишних денег никто не просил. Желаю процветания.

ЭКСПО-ГРУФ

Весь объем работ выполнен на высшем уровне и ранее оговоренных сроков. В рамках сотрудничества кроме узкоспециализированных задач были решены вопросы, не входящие напрямую в зону компетенций наших партнеров. Это важнейший показатель клиентоориентированности и гибкости в бизнесе.

ИП Макаров И.В.

Выражаю благодарность компании RNS50 за оперативную подготовку рабочей документации и ввод в эксплуатацию объекта.
Особую благодарность выражаю Виктору Ланкому за огромное терпение и выдержку

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Полезнаяинформация

 

Геологические, геодезические, экологические изыскания

Команда RNS50 29.05.2018
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Разрешение на строительство

Команда RNS50 29.05.2018
0

Проектирование

Команда RNS50 29.05.2018
0

Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ)

Команда RNS50 29.05.2018
0

Архитектурно-градостроительный облик (АГО)

Команда RNS50 29.05.2018
0
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