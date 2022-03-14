Получить разрешение на строительство автомойки по фиксированной цене без удорожания в ходе работ. Гарантии прописаны в договоре!
Разрешение на строительство автомойки-согласование и получение исходно-разрешительной документации, с утверждением архитектурно-градостроительного облика автомойки, разработки проекта и согласования проекта санитарно-защитной зоны.
Автомойка – это одно из высоко маржинальных предприятий в сфере придорожного сервиса из-за частоты ее использования автовладельцами. Большинство автомоек перешли на автоматическое обслуживание-автомобиль на мойке обслуживает ее владелец.