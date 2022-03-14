Получить разрешение на строительство автомойки по фиксированной цене без удорожания в ходе работ. Гарантии прописаны в договоре!

Разрешение на строительство автомойки-согласование и получение исходно-разрешительной документации, с утверждением архитектурно-градостроительного облика автомойки, разработки проекта и согласования проекта санитарно-защитной зоны.

Автомойка – это одно из высоко маржинальных предприятий в сфере придорожного сервиса из-за частоты ее использования автовладельцами. Большинство автомоек перешли на автоматическое обслуживание-автомобиль на мойке обслуживает ее владелец.

от 40 000 р.
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Разрешение на строительство капитального объекта

Гарантия
Стоимость фиксируется в договоре и не меняется до окончания работ
120 объектов
Все процессы отлажены: выполнили 120 объектов, выполним и ваш
100 дней
Средний срок получения разрешения на строительство 3,5 месяца
Просрочка
Оплатим неустойку в случае просрочки сроков. Сроки закреплены договором.
Без выходных
Ежедневная поддержка, работаем в выходные и праздники.
Оплата
Оплата за результат по факту завершения каждого этапа работ.
Бесплатно
Проведем градостроительный аудит земельного участка
Любой сложности
Доведем до результата. Накопленный опыт позволяет решать сложные задачи.
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Кейс №1

Получили разрешение на строительство объекта, который был уже построен и параметры застройки были нарушены в большую сторону. Внесли изменения через администрацию как техническую ошибку и корректировки параметры для застройке на участка без корректировки проекта и повторной экспертизы.

Кейс №2

Получили разрешение на строительство при отрицательной позиции главы города.

Кейс №3

Ввели в эксплуатацию объект, который не смогли ввести за 3 года строители.

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Другие способы связаться с нами

  • По телефону: +7 (985) 410-13-41
  • Подъехать в офис: Московская область, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной 12, БЦ Разумихин
  • Отправить письмо на адрес: info@rns50.ru

Сертификаты

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1240-2830.6451612903
1240-2830.6451612903
1750-1414.8571428571
1756-1412.3006833713

Реализованные проекты

Карта выполненных проектов

Полное погружение в проект заказчика

Как мы работаем

01.

Анализ земельного участка

Сбор данных, расположение, план, документация.

02.

Составление дорожной карты

Обработка вводных данных, планирование сроков и стоимости.

03.

Коммерческое предложение

Составление КП для конкретного объекта.

04.

План работ и график платежей

Подготовка плана работ, четкое понимание стоимости и дедлайна.

05.

Подписание договора

Начало работ по указанным срокам и объекту.

Проект автомойки

Проект-это основной документ на основании которого выдается разрешение и этап, который позволяет учесть все расходы на строительство и в том числе сократить их.

Автомойка имеет сложные инженерные сети, поэтому кроме стандартных разделов проекта, потребуется разработать разделы:

  • Водоснабжение.
  • Водоотведение.
  • Канализация.
  • Отопление.
  • Ливневая канализация.
  • Электроснабжение.
  • Охрана окружающей среды.
  • Для крупных объектов с автоматизированной системой потребуется раздел технологические решения.

Автомойки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и жилую застройку, поэтому кроме целевого функционирования объекта, потребуется учитывать и охранные мероприятия.

При проектировании автомойки возникает ряд основных сложностей:

  1. Конфигурация участка не позволяет реализовать благоустройство и удобный проезд.
  2. Площадь участка меньше минимально допустимой для строительства автомойки.
  3. Отсутствуют центральные коммуникации.
  4. Отказ в выдаче технических условий для использования автомобильной дороги.
Разрешение на строительство автомойки avtomojka 1

Документы для разрешения строительства автомойки

Разрешение на строительство автомойки требует достаточно большой список документов, необходимых для его получения:

  • архитектурный проект с прописанными коммуникациями;
  • план застройки земельного участка;
  • заявление на получение разрешающей документации и отдельное на подключение к общим сетям;
  • результат анализа почвы территории под застройку;
  • проект благоустройства участка;
  • подтверждение согласованного генерального плана коммуникаций, которое необходимо оформить в Управлении подготовки и согласования проектных решений;
  • дорожный план и, если необходимо, проект внутреннего газового снабжения;
  • подтвержденное согласование всех вышеперечисленных проектных документов, включая архитектурный план застройки.

Сроки получения разрешения на строительство автомойки

При своих небольших габаритах, сроки на получения разрешения для автомойки в некоторых случаях даже больше, чем, например, строительство производства площадью 1490м2. В зависимости от расположения земельного участка под автомойку и количества постов, сроки получения разрешения от начала сбора документов до результата занимают от 4 до 8 месяцев. Основную часть времени занимает согласование архитектурно-градостроительного облика и получение технических условий на муниципальные коммуникации.

Стоимость получения разрешения на строительство автомойки

Средний размер поста мойки в диапазоне от 30 до 40м2. Автомойка состоит из нескольких постов, также часто дополняется детейлингом, комнатой администратора, зоной отдыха, санузлом, бойлерной, кафе. Весь комплекс автомойки оснащается оборудованием, освещением, водоснабжением, водоотведением и привлекательным архитектурным видом. Отсюда стоимость строительства и проектирования м2 увеличивается.

Стоимость итоговая, с учетом всей исходно-разрешительной документации, согласований, архитектурных решений, проектов, составляет в диапазоне от 550 000 до 900 000 рублей.

  • Дадим ответ по возможности строительства
  • Определим, какие ограничения есть для строительства
  • Узнаем с какими гос. органами потребуется согласовывать строительство
  • Проверим, какие максимальные параметры допустимы к застройке