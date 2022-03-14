Проект автомойки

Проект-это основной документ на основании которого выдается разрешение и этап, который позволяет учесть все расходы на строительство и в том числе сократить их.

Автомойка имеет сложные инженерные сети, поэтому кроме стандартных разделов проекта, потребуется разработать разделы:

Водоснабжение.

Водоотведение.

Канализация.

Отопление.

Ливневая канализация.

Электроснабжение.

Охрана окружающей среды.

Для крупных объектов с автоматизированной системой потребуется раздел технологические решения.

Автомойки оказывают негативное воздействие на окружающую среду и жилую застройку, поэтому кроме целевого функционирования объекта, потребуется учитывать и охранные мероприятия.

При проектировании автомойки возникает ряд основных сложностей: Конфигурация участка не позволяет реализовать благоустройство и удобный проезд. Площадь участка меньше минимально допустимой для строительства автомойки. Отсутствуют центральные коммуникации. Отказ в выдаче технических условий для использования автомобильной дороги.

Документы для разрешения строительства автомойки

Разрешение на строительство автомойки требует достаточно большой список документов, необходимых для его получения:

архитектурный проект с прописанными коммуникациями;

план застройки земельного участка;

заявление на получение разрешающей документации и отдельное на подключение к общим сетям;

результат анализа почвы территории под застройку;

проект благоустройства участка;

подтверждение согласованного генерального плана коммуникаций, которое необходимо оформить в Управлении подготовки и согласования проектных решений;

дорожный план и, если необходимо, проект внутреннего газового снабжения;

подтвержденное согласование всех вышеперечисленных проектных документов, включая архитектурный план застройки.

Сроки получения разрешения на строительство автомойки При своих небольших габаритах, сроки на получения разрешения для автомойки в некоторых случаях даже больше, чем, например, строительство производства площадью 1490м2. В зависимости от расположения земельного участка под автомойку и количества постов, сроки получения разрешения от начала сбора документов до результата занимают от 4 до 8 месяцев. Основную часть времени занимает согласование архитектурно-градостроительного облика и получение технических условий на муниципальные коммуникации.